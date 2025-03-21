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На участках трасс Кубани и Ставрополья ограничено движение из-за пожара на нефтебазе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Движение транспорта ограничено на участке трассы регионального значения Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края в связи с пожаром на нефтебазе в станице Кавказская, сообщил оперативный штаб Кубанирегиона.

"В Краснодарском крае временный запрет действует на участке со 141 км до 145 км трассы Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края, между станицей Кавказской и границей Ставропольского края. Объезд возможен через станицу Темижбекскую", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае временный запрет на проезд транспорта действует на участке автодороги Новоалександровск - Кропоткин от Новоалександровска до границы Краснодарского края. Ближайшие альтернативные маршруты объезда на время действия запрета - через Кропоткин и Армавир (южное направление) или Тихорецк и Белую Глину (северное направление).

Водителей перенаправляют экипажи ДПС.

Пожар на нефтебазе в станице Кавказская начался 19 марта после атаки дронов. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. 21 марта из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. метров, позже ее удалось сократить до 5 тысяч кв. м.

Армавир Краснодар Ставрополье Кавказская Краснодарский край Ставропольский край Новоалександровск
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