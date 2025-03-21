Площадь пожара на кубанской нефтебазе составляет 5 тысяч кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае площадь пожара на нефтебазе в станице Кавказская составляет 5 тысяч кв. метров, сообщает оперативный штаб региона.

"По состоянию на 9:00 площадь возгорания на нефтебазе в Кавказском районе составляет 5 тыс. кв. м. В настоящее время резервуар, который загорелся 19 марта, полностью выгорел в пределах обвалования, на втором - продолжается пожар", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 471 человек и 187 единиц техники.

Ранее 21 марта Министерство ГО и ЧС Краснодарского края сообщало, что удалось сократить площадь пожара на нефтебазе до 2 тысяч кв. м.

Нефтебаза загорелась 19 марта после атаки беспилотников. Там произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. К вечеру 19 марта площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. 21 марта из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных.