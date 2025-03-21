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Туроператоры не фиксируют массовых обращений туристов из-за протестов в Стамбуле

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не получали жалоб от туристов в Стамбуле на фоне политических протестов, бронирования туров идут также в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в туркомпаниях.

"В данный момент продажи идут в обычном темпе, аннуляций и обращений от туристов пока не поступало", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Аналогичную информацию сообщили и в Anex.

"По данным принимающей стороны, в Стамбуле отдых туристов проходит спокойно, изменений нет. Вся работа идет в обычном режиме: экскурсии, трансферы проводятся штатно. Единственный момент - временное замедление интернета, но это не влияет на отдых туристов", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян отметил, что турагенты обращаются с запросами относительно безопасности поездок в Стамбул.

"По словам наших партнеров в Стамбуле, поводов для волнения нет: сейчас там спокойная обстановка, все основные достопримечательности, точки питания и магазины работают в обычном режиме. Также в городе запрещены массовые собрания, а улицы активно патрулируются", - написал он в своем телеграм-канале.

В Стамбуле и других городах Турции со среды начались массовые демонстрации в знак протеста против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу. В четверг МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей в городе.


АТОР Турция Стамбул
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