Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров на нефтебазе в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

"На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали горение в обваловании одного из резервуаров и очаги за границами территории. По состоянию на 18:00 пожар продолжается на площади в 2050 кв. м", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу сообщалось, что площадь пожара составляет 5 тыс. кв. м.

Резервуар, загоревшийся 19 марта, заканчивают тушить, в обваловании вокруг него возгорание ликвидировано, в самом резервуаре площадь огня составляет около 800 кв. метров, сообщает оперштаб.

Вместе с тем, продолжает гореть второй резервуар, который пострадал после взрыва в ночь на 21 марта. Площадь пожара здесь оценивается в 1,250 тыс. кв. метров.

В тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 среды площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных.

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.

