Двое пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону госпитализированы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о госпитализации раненых вследствие атаки БПЛА жителей многоквартирного дома.

"Двое пострадавших от взрыва БПЛА жителя дома по ул. Горсоветской, 49/1 сейчас доставляются в ростовскую городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

На место происшествия выехал мэр города Александр Скрябин, добавил врио губернатора.