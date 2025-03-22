Пострадавшие при взрыве в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону получат единовременные выплаты

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об утверждении единовременных выплат жителям многоэтажного дома, пострадавшим при взрыве.

"Поручил главе Пролетарского района Зурабу Киладзе оказать необходимую помощь жильцам МКД на Горсоветской и предусмотреть единовременную выплату пострадавшим жителям," - написал в своем телеграм-канале Скрябин.

В результате атаки дронов был поврежден фасад здания, а также остекление квартиры на 17 этаже, добавил глава города.

В настоящее время устраняются последствия происшествия, на месте инцидента работают оперативные службы.