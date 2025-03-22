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Шойгу сообщил об обмене данными с Сербией для противодействия "цветным революциям"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия поддерживает диалог с сербскими властями, в том числе в целях противодействия "цветным революциям", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.

"С Вами мы поддерживаем регулярный доверительный диалог и обмениваемся информацией, в том числе в целях противодействия "цветным революциям". Это способствует недопущению дестабилизации обстановки в братской Сербии в меняющихся геополитических условиях. Будем и впредь делать все возможное для оказания поддержки братскому сербскому народу", - сказал Шойгу.

Он особо отметил "успешное взаимодействие с сербской стороной в сфере безопасности".

"Хочу особо подчеркнуть, что сербы могут всегда рассчитывать на помощь России в любых вопросах, так как это и было на протяжении всей длительной истории нашего сотрудничества", - отметил секретарь СБ РФ.

Глава правительства Сербии Милош Вучевич объявил об отставке 28 января после того, как начались массовые протесты из-за гибели 15 человек при обрушении части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад в начале ноября.


Сергей Шойгу Сербия Александр Вулин СБ РФ
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