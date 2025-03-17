Вучич заверил, что "Майдан" в Сербии невозможен

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник, что попытка организовать в Сербии "майдан" не пройдет.

"Копии "майдана" в Сербии не бывать. Напротив, я горд тем, как сербское государство поддерживает мир и стабильность в противовес многочисленным попыткам дестабилизации", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

Вучич отметил, что протестующие говорили, что трактора, окружившие Пионерский парк (место сбора протестующих) в Белграде, использовали для нападений на них, хотя именно этим тракторам обычных сербских фермеров и был нанесен ущерб со стороны протестующих.

"Еще одной ложью стала сказка об использовании "звуковой пушки", и они даже ее обнаружили, но эта "пушка" оказалась средством для подавления дронов", при том, что ни у армии, ни у спецназа Сербии вообще никаких "звуковых пушек" нет ", - добавил Вучич.

"Но поскольку об этом было сказано, значит, это существует, но они (протестующие - ИФ) не могут ни показать, ни доказать, они могут лишь продолжать выдумывать", - отметил президент Сербии.

"Вы выдумали очередную злую ложь, думая, что с ее помощью вы сможете сломить Сербию. Расследование будет полностью завершено в течение 48 часов, и все виновные в таких жестоких измышлениях будут привлечены к ответственности", - добавил Вучич.

Ранее президент сообщил, что власти страны готовы пригласить в Сербию экспертов ФСБ России и ФБР США для участия в расследовании по фактам использования против протестующих в Белграде "звуковых пушек".

"Мы ничего не скрываем, мы готовы официально пригласить ФБР и ФСБ в Сербию для проверки всех сообщений", - сказал он.

Глава правительства Сербии Милош Вучевич в свою очередь заявил: "Мы не можем оставить ни миллиметра сомнений: не произошло ничего из того, о чем утверждали они (протестующие - ИФ). И мы не остановимся до тех пор, пока не докажем, что все сфабриковано".

Ранее протестующие в Белграде заявляли, что в минувшие выходные против них якобы были использованы звуковые пушки.

В минувшую субботу в Белграде собралось более 100 тысяч человек, которые приняли участие в организованной студенчеством акции протеста. Она была нацелена на то, чтобы, в частности, выразить недовольство действиями властей, привлечь внимание к проблеме коррупции. В ночь на воскресенье в городе произошли беспорядки.

Поводом для протеста изначально стала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Нови Сад, где в начале ноября прошлого года из-за обрушения части кровли погибли 15 человек.