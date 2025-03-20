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В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

Об этом заявили в МИД РФ

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог
Антиправительственная акция протеста в Белграде
Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Москве надеются на нормализацию ситуации в Сербии через внутренний диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно подчеркивали, что считаем наиболее правильным скорее наладить внутренний диалог в этой стране, чтобы были найдены точки соприкосновения, которые позволили бы государству вернуться к нормальному функционированию", - сказала она в четверг на брифинге.

По словам дипломата, "это подразумевает и возобновление учебного процесса и в вузах, и в школах, соблюдение закона и правопорядка, возвращение политических представителей к работе в парламенте и других структурах на благо Сербии и ее народа".

"Решение сложных, чувствительных вопросов, которые затрагивают коренные и национальные интересы может быть найдено в диалоге, в конструктивном взаимодействии граждан с органами власти, и мы надеемся на скорейшую нормализацию обстановки в этой дружественной нам стране", - отметила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Сербия
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