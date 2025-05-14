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В Кремле считают, что создание новой системы стратстабильности в Европе потребует усилий

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Система стратстабильности в Европе находится в плачевном состоянии, формирование ее новой архитектуры требует значительных усилий, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом конечно еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, США и европейских стран - обладателей ядерного оружия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе", - сказал он.

"Сейчас вся система стратстабильности и безопасности находится в плачевном состоянии по понятным причинам", - добавил он.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности размещения французского ядерного оружия в других европейских странах, Песков отметил, что "распространение ядерного оружия на европейском континенте - это то, что не добавит безопасности и предсказуемости европейскому континенту".

Дмитрий Песков США Европа Франция Эммануэль Макрон
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