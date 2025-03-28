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Путин пожелал губернатору Ленинградской области Дрозденко удачи на новых выборах

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал главу Ленинградской области Александра Дрозденко в его намерении вновь баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

На встрече с президентом Дрозденко доложил о социально-экономической обстановке в регионе, а также обсудил меры поддержки участников специальной военной операции.

Дрозденко отметил, что работает в команде главы государства 12 лет. "Я просил бы вашей поддержки дать мне возможность со своей командой продолжить реализацию тех проектов, которые мы сегодня реализуем", - сказал он.

Президент отметил, что в целом у губернатора хорошие показатели, хотя и проблем еще очень много.

"Одна из них - это доходы населения в целом. Но есть и другие. Вы человек опытный, не первый срок работаете. И в целом самый основной показатель, - конечно, показателей много важных, - но то, что растет продолжительность жизни и в целом в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель", - сказал Путин.

Он отметил и хорошие перспективы по инвестиционным проектам.

"А если это так, то это говорит о том, что будущее у региона есть, оно хорошее. Много очень интересных мест: Гатчина, Выборг. Я знаю, что вы уделяете этому внимание. Если федеральный центр здесь может помочь, поддержать - пожалуйста. Вовремя только обращайтесь, с тем чтобы вписать ваши потребности и стоящие перед вами задачи в общенациональный план развития", - сказал Путин.

Дрозденко поблагодарил президента за поддержку, сообщив, что готовятся соответствующие предложения.

"Вам удачи", - сказал президент.

Владимир Путин Александр Дрозденко Ленинградская область
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