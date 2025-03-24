Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене удерживаемыми лицами

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.

"С российской стороны была выражена признательность за оказываемое ОАЭ активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россий и Украиной", - говорится в сообщении.

Президенты обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.

"Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран", - сказали в Кремле.

Путин и Аль Нахайян дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях. Будет поддерживаться и плотная координация в формате "ОПЕК плюс".

Путин поздравил Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, добавили в Кремле.