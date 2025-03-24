Военные РФ сообщили об отражении атаки ВСУ на газоконденсатное месторождение в Крыму

Атака была совершена вечером 23 марта с помощью четырех дронов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО 23 марта отразили атаку украинских дронов на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, 22 марта Киев нанес два удара беспилотниками по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Вечером 23 марта с 21:00 по 21:50 российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова", - заявили в ведомстве.

"22 марта в период с 5:00 по 8:45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в н.п. Шведуновка Белгородской области, в результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.