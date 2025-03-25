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Что произошло за день: вторник, 25 марта

Договоренности по итогам консультаций в Эр-Рияде, заявление Путина по вопросу ротации мобилизованных, Шульман объявлена в розыск

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и США условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", Штаты будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В числе условий - снятие санкций с Россельхозбанка и других причастных финансовых организаций и их подключение к SWIFT. После консультаций в Эр-Рияде были опубликованы основные итоги встречи.

- Минобороны РФ заявило об украинской атаке на энергетическую инфраструктуру в Краснодарском крае, Крыму и ЛНР.

- Вопрос ротации мобилизованных в зоне СВО стоит остро, но нужно исходить из реалий "на земле", заявил Владимир Путин.

- Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован. Он начался в ночь на 19 марта после удара беспилотников.

- Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом) стала фигуранткой уголовного дела, ее объявили в розыск.

- Четыре человека пострадали в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что при возведении дома было допущено множество нарушений.

- Генпрокуратура РФ с начала года признала нежелательными 18 иностранных организаций, в то время как за весь прошлый год подобный статус получила 71 организация.

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