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НСПК восстановила работу Системы быстрых платежей после сбоя

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор Системы быстрых платежей) восстановила работу СБП после краткосрочного сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

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"С 11:32 по московскому времени все сервисы СБП работают в штатном режиме", - заявил оператор Системы быстрых платежей.

Сложности при использовании СБП начали появляться с 10:15 по московскому времени среды, согласно данным сайта DownDetector. Клиенты крупных банков, в том числе ВТБ, Сбера и Т-Банка, сообщали о невозможности совершать платежи и переводы через СПБ в приложениях кредитных организаций.

В середине февраля также наблюдались сложности при проведении платежей через СБП, они продолжались около часа.


НСПК СБП ВТБ Сбер Т-Банк
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