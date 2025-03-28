Стоимость порта "Лавна" превысила 87 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Порт "Лавна" под Мурманском, который в четверг погрузил первую судовую партию угля на экспорт, станет одним из ведущих хабов в России, считает министр транспорта РФ Роман Старовойт.

"Объем инвестиций превысил 87 млрд рублей. Хочу отметить, это полностью возвратное коммерческое финансирование", - сказал Старовойт во время запуска, который транслировался каналом "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, с запуском "Лавны" Мурманский транспортный узел "станет одним из ведущих логистических хабов в России, а также внесет свой вклад в развитие и обеспечение грузопотока Большого Северного морского пути".

Плановый объем перевалки порта "Лавна" составит 18 млн т в год, в перспективе будет увеличен до 24 млн т в год.

В первый день международного арктического форума, 26 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что порт "Лавна" готов к запуску.

Строительную готовность порта "Лавна" по состоянию на февраль областные власти оценивали в 90%, а объем инвестиций в его создание - в 78,5 млрд рублей. За февраль порт принял 1 тыс. вагонов с углем для пусконаладочных работ под нагрузкой.

Порт "Лавна" находится на западном берегу Кольского залива Баренцева моря. Порт является незамерзающим и глубоководным, способным круглогодично принимать крупнотоннажные суда. Оператор порта - ООО "Морской торговый порт "Лавна" - внесен в санкционный список США.

При создании порта была построена железнодорожная инфраструктура - ветка Выходной - Лавна с мостом через Кольский залив. Инфраструктуру ввели в эксплуатацию 15 декабря 2023 года. В тот же день порт принял первый состав с углем.