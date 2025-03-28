Спасатели обнаружили попавших под лавину туристов на Колыме

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Группа спасателей пешком добралась до попавших под снежную лавину туристов в Магаданской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время спасатели пешком добрались до места происшествия. На месте обнаружено четверо погибших и двое живых участников туристического похода", - говорится в сообщении.

Готовится эвакуация пострадавших. На место скоро прибудут три снегохода со спасателями.

Вертолет к эвакуации решено не привлекать из-за непогоды.

Как сообщалось, в четверг в Ягоднинском округе Магаданской области, на перевале Дядя Ваня на группу из шести московских туристов сошла снежная лавина. Погибли четыре человека, один получил травмы, еще один не пострадал.

Под лавину попала туристическая группа горного турклуба МГУ, в составе которой были двое мужчин и четыре женщины. Туристы приехали на Колыму подтверждать квалификацию. По информации спасателей, лыжный поход протяженностью в 190 км должен был продолжаться с 23 марта по 3 апреля.

Возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).