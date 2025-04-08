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Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон № 871363-8 о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Закон вносит изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса, и предусматривает возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил России, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - говорила ранее руководитель рабочей группы по подготовке закона, вице-спикер палаты Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.

Авторами закона также выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами стали 400 депутатов.

Вячеслав Володин Ирина Яровая Госдума
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