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Думе предложили повысить штрафы за повреждение оград вдоль железной дороги

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки о повышении штрафов за повреждение ограждений вдоль железнодорожного пути, выпас скота вблизи путей.

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта № 748493-8, внесенного в октябре Мосгордумой, об усилении ответственности за правонарушения на железнодорожном транспорте и введении административных штрафов за посторонние предметов на путях в метро.

Поправки вносятся в статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Проект закона предлагает ввести ответственность не только за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, как это действует сейчас, но и за повреждение ограждений вдоль ж/д путей.

Поправки предлагают повысить штраф за такие нарушение: для граждан, согласно законопроекту, он составит от одной тысячи до трех тысяч (сейчас от 300 до 500 рублей); для должностных лиц - от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до одной тысячи рублей).

Причем за нарушения, совершенные в Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской областях, согласно поправкам, штрафы будут выше: для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Поправки предусматривают повышение штрафа за нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей.

Это повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере одной тысячи рублей (сейчас 100 рублей); на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей (сейчас от 100 рублей до 300 рублей); на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (сейчас штраф для юрлиц не предусмотрен).

Законопроект предлагает распространить действующие штрафы за повреждение железнодорожного пути, сбрасывание или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, на "другие объекты инфраструктуры ж/д транспорта", а также метрополитена. Действующая норма КоАП предусматривает за это штрафы для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

В настоящее время за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в КоАП предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. Инициатива Мосгордумы предлагает штрафовать также на 500 рублей за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.

КоАП Петербург Москва Госдума Мосгордума
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