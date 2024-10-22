Госдуме предложили ввести штрафы за посторонние предметы на путях метро

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мосгордума внесла в Госдуму законопроект № 748493-8 об усилении ответственности за правонарушения на железнодорожном транспорте и введении административных штрафов за оставление посторонних предметов на путях в метро.

Это поправки в статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Так, законопроект предлагает распространить действующие штрафы за повреждение железнодорожного пути, сбрасывание или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, на "другие объекты инфраструктуры ж/д транспорта", а также метрополитена. Действующая норма КоАП предусматривает за это штрафы для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива предлагает ввести ответственность не только за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, как это действует сейчас, но и за повреждение ограждений вдоль ж/д путей. Также проект закона предусматривает повышение штрафа за такие нарушение: для граждан, согласно законопроекту, он составит от одной тысячи до трех тысяч (сейчас от 300 до 500 рублей); для должностных лиц - от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до одной тысячи рублей).

За нарушения, совершенные в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штрафы предлагается сделать выше: для граждан от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Сейчас за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в КоАП предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. Мосгордума предлагает штрафовать также на 500 рублей за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.