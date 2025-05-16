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Роспотребнадзор не видит предпосылок к новой волне COVID-19

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Предпосылок к новой волне заболеваемости COVID-19 в России нет, последние два месяца в стране регистрируются минимальные показатели заболеваемости с начала пандемии, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По итогам 19-й недели 2025 года в России зарегистрировано 1 345 случаев заболевания", - уточнили в ведомстве.

Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет.

В ведомстве отметили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. "Следует отметить, что циркулирующие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью", - добавили в Роспотребнадзоре.

Китай Роспотребнадзор Сингапур Таиланд COVID-19
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