Путин поручил ФАС обратить внимание на рост цен на сельхозтехнику

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна внимательно следить за динамикой цен на сельхозтехнику в России, которая продолжает дорожать одновременно со снижением спроса на нее. С таким поручением к ФАС обратился президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, пообещав позднее вернуться к этому вопросу.

В ходе совещания глава государства попросил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова прокомментировать сокращение поставок сельхозтехники в I квартале на 30%.

"У нас, как и в 2024 году, спрос на сельхозтехнику остается крайне низким. По моим данным, уже за четыре месяца, если брать чуть больше период, аграриями было закуплено 8 тыс. 260 единиц основных видов сельхозтехники. Примерный объем рынка – где-то 53 млрд рублей, это почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. И, к сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин идет", - доложил глава Минпромторга.

"На наш взгляд, основные причины – это определенная ситуация с денежно-кредитной политикой, со снижением рентабельности отдельных предприятий АПК из-за больших урожаев в предыдущие годы, некоторые сложности с экспортом", - добавил он.

При этом глава Минпромторга согласился с ранее приведенными в ходе совещания оценками министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут об удорожании техники. "Оксана Николаевна справедливо говорит о том, что за три последних года по разным типам техники у нас от 40% до 90% выросли цены на различные машины. Это обусловлено объективными причинами, в том числе у нас в 2022 году прекратились поставки в страну ряда агрегатов, узлов, которые предприятия отрасли были вынуждены оперативно очень самостоятельно осваивать, ускорять реализацию своих инвестпроектов", - заявил Алиханов.

В качестве примера он привел "Ростсельмаш", объем инвестиций которого с 2022 года составил порядка 47 млрд рублей. "Конечно, часть этих затрат вынужденно перекладывается в цену", - отметил глава Минпромторга.

На слова министра об объективных причинах удорожания техники для АПК президент отреагировал предложением ФАС внимательно следить за ценообразованием.

"Безусловно, есть объективные факторы роста цен, но тем не менее ФАС должна самым внимательным образом за этим следить. Надеюсь, что так происходит. Посмотрим еще, к этому вернемся", - сказал Путин.

Алиханов отметил, что ФАС и Минсельхоз ведут оперативный мониторинг цен на основные виды техники. "В последнем докладе коллег, который - мы тоже всегда за ним следим - за I квартал, отмечается, что претензий у потребителей, у покупателей, у аграриев в части именно вопросов ценовых не поступало", - сообщил он.

Глава Минпромторга связал улучшение ситуации со спросом на продукцию с обновлением мер поддержки (в частности, по программе субсидирования скидок при продаже аграриям российской сельхозтехники в рамках постановления №1432 в 2025 году было распределено 10 млрд рублей) и запуском новых (в этом месяце начала действовать программа льготного лизинга сельхоз- и спецтехники с финансированием через облигации "ДОМ.РФ").

"Льготный лизинг – это лучшее средство, лучшая программа. Мы будем смещать в эту сторону наши акценты. В следующем трехлетнем бюджете тоже будем это учитывать. С прямых скидок перекладываться в льготный лизинг все больше и больше. Это дает финансовый рычаг более эффективный", - заявил Алиханов.