Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили возможность визита главы РФПИ, спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон.Дмитрий Песков.

"Да, я подтверждаю. Такой визит возможен", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем по различным каналам наше общение с американцами", - добавил он, но воздержался от более конкретных комментариев.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Кирилл Дмитриев может на этой неделе посетить Вашингтон и обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений.

Дмитриев с 2022 года находится под персональными американскими санкциями. По данным CNN, США временно отменили эти санкции, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу.

Дмитриев феврале участвовал в переговорах российских и американских делегаций в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.