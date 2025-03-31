Москва и Вашингтон начали обсуждать проекты по российским редкоземельным металлам

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам, заявил газете "Известия" генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", - сказал Дмитриев изданию.

По информации Дмитриева, некоторые американские компании уже проявили интерес к проектам.