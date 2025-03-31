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Военкоматы в весенний призыв будут рассылать бумажные повестки

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бумажные повестки в рамках весенней призывной кампании по-прежнему юридически значимы, заявили в Минобороны.

"Оповещение призывников о явке в военный комиссариат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками. Они по-прежнему юридически значимы. Повестки будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично", - сообщили в ведомстве.

"Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру", - добавили в Минобороны.

"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания", - заверили в ведомстве .

В рамках подготовки к призыву во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы, на склады завезено продовольствие и вещевое имущество.

"Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут обеспечены всеми полагающимися видами довольствия. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер", - сообщили в Минобороны.

"Продолжится комплектование научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот и 1 научный взвод, из них 8 рот Военного инновационного технополиса "Эра", 12 научно-производственных подразделений и 6 спортивных рот", - говорится в сообщении ведомства.

"Прямая телефонная линия" Главного организационно- мобилизационного управления Генерального штаба по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу, начнет свою работу с 10 апреля по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

"Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени", - сообщили военные.

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призывом. Он распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тысяч человек.

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