Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июне 160 тыс. человек

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек", - говорится в документе.

"Осуществить в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - отмечается в указе.

Президент поручил правительству, исполнительным органам субъектов РФ и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан России.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную военную службу (один год) в армию направили 133 тыс. новобранцев.

В ходе весенней кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, на службу в армию призвали 150 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.