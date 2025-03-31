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Весенний призыв в РФ пройдет с использованием государственной информсистемы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Особенностью весеннего призыва на срочную службу в армию (один год) станет использование государственной информационной системы, заявили в российском Генштабе.

"По сути, это централизованная база данных о всех гражданах РФ, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде", - сказал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Что касается оповещения призывников, то от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично", - сказал Цимлянский.

"Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "мос.ру", - сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную военную службу (один год) в армию направили 133 тыс. новобранцев.

В ходе весенней кампании в прошлом году, согласно указу президента РФ, на службу в армию призвали 150 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.

Владимир Цимлянский Владимир Путин Генштаб
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