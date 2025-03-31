Слуцкий позитивно оценил планы приостановить запрет "Талибана" в России

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Возможное приостановление запрета деятельности движения "Талибан"(признано в РФ террористическим) в России отражает реальную ситуацию, когда движение является правящим в Афганистане, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Только позитивно, поскольку "Талибан" сейчас руководит в Афганистане. Надо исходить из реалий", - сказал Слуцкий в понедельник "Интерфаксу". Он ответил на вопрос, как приостановление запрета деятельности движения "Талибан" в России скажется на международных отношениях.

Ранее в Верховном суде РФ сообщили о поступлении и принятии в производство административного искового заявления генерального прокурора "о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими".

Судебное заседание назначено на 17 апреля в 14:00. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме, уточнили в суде.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Если суд приостановит запрет деятельности "Талибан", то после вступления решения в законную силу движение будет исключено из списка террористических организаций.