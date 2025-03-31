Генпрокуратура просит приостановить запрет деятельности движения "Талибан" в РФ

Надзорное ведомство направило соответствующий иск в Верховный суд России

Фото: Zerah Oriane/ABACA/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ в середине апреля рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в России.

В ВС РФ "поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан", включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций", признанных в соответствии с законодательством России террористическими, сообщили в суде.

Судебное заседание назначено к разбирательству на 17 апреля в 14:00 по московскому времени. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме, уточнили в суде.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Если суд приостановит запрет деятельности "Талибана", то после вступления решения в законную силу движение будет исключено из списка террористических организаций.