Поиск

В Минобороны заявили, что призывники 12 научных подразделений работают на предприятиях ОПК

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Включенные в состав 12 научно-производственных подразделений призывники трудятся в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"На сегодняшний день в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа, функционируют 12 научно-производственных подразделений. Они располагаются в таких городах, как Санкт-Петербург, Анапа, Тула, Калининград, Омск, Челябинск, Ковров и Северодвинск, поселках Горелово (Санкт-Петербург), Песчанка Забайкальского края и Свободный Свердловской области", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он отметил, что "за время функционирования научно-производственных подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 1,5 тыс. человек".

"В основном это выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. При этом более 80 процентов военнослужащих научно-производственных подразделений после увольнения в запас продолжили трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - уточнил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ.

По его словам, "всего в этих подразделениях с момента их создания прошли военную службу по призыву около 5,8 тыс. человек, из которых более 230 были назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания лейтенанта".

"Осенью 2024 года на комплектование научных рот были направлены около 340 выпускников престижнейших вузов страны. Отбор проходил персонально в учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе. Однако есть еще один немаловажный фактор, помимо мною перечисленных. Чтобы стать оператором научной роты, необходимо иметь высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах министерства обороны", - подчеркнул Бурдинский.

Евгений Бурдинский ВС РФ Минобороны РФ ОПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });