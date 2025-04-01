В Минобороны заявили, что призывники 12 научных подразделений работают на предприятиях ОПК

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Включенные в состав 12 научно-производственных подразделений призывники трудятся в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"На сегодняшний день в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа, функционируют 12 научно-производственных подразделений. Они располагаются в таких городах, как Санкт-Петербург, Анапа, Тула, Калининград, Омск, Челябинск, Ковров и Северодвинск, поселках Горелово (Санкт-Петербург), Песчанка Забайкальского края и Свободный Свердловской области", - сказал Бурдинский в интервью, опубликованном во вторник в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он отметил, что "за время функционирования научно-производственных подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 1,5 тыс. человек".

"В основном это выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования. При этом более 80 процентов военнослужащих научно-производственных подразделений после увольнения в запас продолжили трудовую деятельность на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - уточнил начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ.

По его словам, "всего в этих подразделениях с момента их создания прошли военную службу по призыву около 5,8 тыс. человек, из которых более 230 были назначены на должности научных сотрудников с присвоением первого офицерского звания лейтенанта".

"Осенью 2024 года на комплектование научных рот были направлены около 340 выпускников престижнейших вузов страны. Отбор проходил персонально в учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе. Однако есть еще один немаловажный фактор, помимо мною перечисленных. Чтобы стать оператором научной роты, необходимо иметь высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах министерства обороны", - подчеркнул Бурдинский.