В ЛНР после удара БПЛА без газа остались 13 населенных пунктов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике беспилотник атаковал газораспределительную станцию в городе Сватово, в результате без газа оказались более 11 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах, сообщила пресс-служба "Луганскгаза".

"Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", - говорится в сообщении.

В результате ограничено газоснабжение абонентов в населенных пунктах: Сватово, с. Преображенное, с. Фомовка, с. Гончаровка, с. Первомайское, с. Меловатка, с. Свистуновка, с. Комсомольское, п. Н. Дуванка, с. Н. Никаноровка, с. Петровское, п. Сосновый, с. Новоникольское.

На место направлена бригада сотрудников "Луганскгаза".