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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг уничтожили 23 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть - над территорией Брянской области, по пять - над территориями Орловской и Курской областей, четыре - над территорией Калужской области, два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне ночью над Ростовской, Курской и Белгородской областями было сбито 93 беспилотника ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область Калужская область Белгородская область Смоленская область
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