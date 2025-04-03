Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 23 дронов ВСУ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на четверг уничтожили 23 украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть - над территорией Брянской области, по пять - над территориями Орловской и Курской областей, четыре - над территорией Калужской области, два - над территорией Белгородской области, один - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне ночью над Ростовской, Курской и Белгородской областями было сбито 93 беспилотника ВСУ.