Последствия пожара на Онежском судозаводе устранят за 2-3 месяца

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Основные цеха АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, Петрозаводск) не пострадали во время пожара, устранение последствий пожара займет до трех месяцев, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Завод продолжит работу в штатном режиме, основные его цеха не пострадали. Краболовы и ледоколы сойдут со стапеля ОССЗ по графику. (...) Срок работ по устранению последствий пожара составит 2-3 месяца", - написал он в Telegram.

Работы проведет подрядчик - Военно-строительная компания.

"В течение двух недель будет выполнено обследование места возгорания и определен окончательный объем работ. Главный вопрос - разборка поврежденных конструкций и приобретение материалов для ремонта", - отметил Парфенчикови.

Пожар в производственном блоке ОССЗ произошел утром 3 апреля. Его потушили днем. Площадь возгорания составила 1,7 тысячи кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Ранее пресс-служба главы Карелии заявляла, что завод продолжит работу в штатном режиме, последствия пожара не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, учредителем которого является ФГУП "Росморпорт", создан на базе АО "Онежский судостроительный завод", которое было образовано в 2002 году на основе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства.

На заводе, который с 2019 года проходит глубокую модернизацию, создается первая в России цифровая верфь. Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей, а также роботизацию и автоматизацию производства, цифровое сопровождение всех этапов судостроения. Открытие цифровой верфи позволит увеличить производительность труда не менее чем в два раза, нарастить количество строящихся ежегодно судов с 3 до 10.