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Минпромторг поддержал предложение обнулить НДПИ для РЗМ-проектов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает обнулить НДПИ для редкоземельных металлов (РЗМ) до выхода отдельных проектов на окупаемость, а также распространить понижающий коэффициент на НДПИ для титана и циркония.

Как заявил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков на круглом столе в Совете Федерации на тему: "Обеспечение потребностей экономики в твердых полезных ископаемых", это "позволит нам ускориться в освоении минерально-сырьевой базы, обеспечить независимость по основным видам металлов страну и реализовать емкий спрос".

Обнуление НДПИ, по его мнению, является максимально важным и нужным механизмом.

Минфин готов рассматривать предложения о льготных налоговых режимах для проектов по РЗМ только в случае, если они нерентабельны; на поддержку тех, которые приносят прибыль, у бюджета в условиях дефицита денег нет, говорил ранее статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

АО "Росатом недра", в состав которого входит Ловозерский ГОК, единственное в РФ предприятие по добыче и обогащению руды РЗМ - лопарита, в прошлом году предложило обнулить на длительный период НДПИ для действующих предприятий по добыче редкоземельных металлов.

Алексей Сазанов Минпромторг Минфин НДПИ Иван Марков Совет Федерации
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