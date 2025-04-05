Количество пострадавших от урагана в Хакасии выросло до одиннадцати

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших от сильного урагана в Хакасии достигло 11 человек, сообщает в субботу республиканский Минздрав.

"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени и тяжести обратились 11 человек", - сказано в сообщении.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщал о четырех пострадавших.

По данным Минздрава, госпитализированы пять человек. В Абаканскую межрайонную больницу госпитализировано трое пациентов, в Саяногорскую межрайонную больницу - двое. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.

Все медучреждения, подведомственные Минздраву Хакасии, переведены в режим повышенной готовности. Ситуация на особом контроле регионального профильного ведомства, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в Хакасии из-за природных пожаров.