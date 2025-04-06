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Аэропорт Сочи принял пять перенаправленных ранее в Минводы рейсов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Перенаправленные на запасной аэродром в воскресенье утром рейсы вернулись и приземлились в международном аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"На 14:40 6 апреля 5 рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы, успешно приземлились в Сочи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт Сочи продолжает работать по фактической погоде: устойчивый туман уже несколько дней влияет на регулярность рейсов. Сегодня к нему присоединился сильный ветер. В связи с этим в течение дня возможны дополнительные корректировки расписания "из-за сохраняющихся сложных метеоусловий".

Ранее сообщалось, что 6 апреля в Сочи из-за тумана не смогли сесть несколько самолетов. Были приняты решения об их перенаправлении на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Сочи Минеральные Воды
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