Более 1 тыс. домов остаются без света в красноярском Минусинске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики продолжают устранение последствий ураганного ветра в Минусинске, где накануне были зафиксированы массовые отключения электроэнергии, жителей эвакуируют в пункт временного размещения, сообщает мэр Минусинска Дмитрий Меркулов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"В Минусинске, несмотря на максимальные усилия, которые город и энергетики прилагают по скорейшему восстановлению электроснабжения, без света остаются еще более одной тысячи домовладений", - пишет он.

По его словам, принято решение организовать временную эвакуацию жителей, оставшихся без электричества, в пункт временного пребывания (гимназия № 1 по адресу пр.Сафьяновых,13) и обеспечить их горячим питанием до восстановления электроснабжения в домах.