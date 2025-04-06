Еще 700 домов остались без света в красноярском Минусинске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Новые отключения электроэнергии зафиксированы в Минусинске (Красноярский край) в воскресенье после прошедшего накануне урагана, сообщает мэр города Дмитрий Меркулов.

"Ситуацию осложнил тот факт, что к числу находящихся без электричества домов прибавилось порядка семисот тех домовладений, которые были подключены вчера вечером к резервному фидеру (линия для экстренного аварийного подключения, рассчитанная на минимальное потребление электроэнергии). Дело в том, что из-за резко возросшей на оборудование нагрузки произошло короткое замыкание и повторное отключение", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Как сообщалось, на утро воскресенья без света оставалось более 1 тыс. домовладений, было принято решение организовать временную эвакуацию жителей, оставшихся без электричества, в пункт временного пребывания.