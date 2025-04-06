В Хакасии прошедший ураган оставил без света 15 населенных пунктов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - После прошедшего в субботу и в ночь на воскресенье урагана в Хакасии без электроснабжения остаются полтора десятка населенных пунктов, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"На сегодняшний день без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Усть-Абаканском, Аскизском, Бейском и Орджоникидзевском районах. Задействованы 29 аварийно-восстановительных бригад и 37 единиц техники. Работы продолжатся до полного восстановления энергоснабжения потребителей", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным ГУ МЧС России по региону, повреждены кровли 36 объектов (14 из них - социально значимые), упало 34 дерева и 24 рекламных щита.

Наиболее продолжительные палы в субботу фиксировались в Алтайском, Бейском, Боградском, Усть-Абаканском районах, а также в окрестностях Саяногорска.

Как сообщалось, в результате урагана в регионе пострадало 32 человека, пять из них госпитализированы, было потушено более 30 ландшафтных пожаров.