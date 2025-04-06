Энергетики из трех регионов помогут в ликвидации последствий урагана в Красноярском крае

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительные силы направлены в Красноярский край для устранения последствий урагана, прошедшего накануне по региону, сообщает в воскресенье пресс-служба "Россети Сибирь".

"Основной штормовой удар пришелся на западные, южные и восточные территории. Восстановительные работы идут и в других районах края. Для скорейшего устранения последствий непогоды дополнительно в Красноярский край направлены бригады энергетиков из соседних регионов: Кузбасса, Томска и Тувы", - говорится в сообщении.

Шесть сводных бригад "Россети Томск" и 12 единиц техники прибыли в Ачинск, решение о выдвижении дополнительных сил из других регионов было принято на оперативном штабе "Россети Сибирь".

Всего на ликвидации последствий стихии в Красноярском крае работают 192 аварийно-восстановительные бригады: 392 человека и 205 единиц техники.

Специалисты проверяют состояние линий электропередачи, выявляют места повреждений и оперативно восстанавливают пострадавшие сети. Работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.



