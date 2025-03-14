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В Анапе опробовали многоразовый сорбент для очистки пляжей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На пляжах Анапы тестируют очистку гальки от мазута с помощью многоразового сорбента, сообщил оперштаб региона.

"Испытания технологии по отмывке гальки прошли на пляже "Высокий берег" в Анапе. Специалисты использовали морскую воду и биосорбент для очистки камней от нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Очищенную гальку передадут в лабораторию Кубанского госуниверситета, чтобы оценить эффективность данного метода.

"Технология подразумевает под собой обработку и очистку песка, гальки, ракушечника и воды, то есть фильтрата от содержащихся в них нефтепродуктов (...) Мы готовы чистить ракушечник отдельно, потому что с ним другие сорбенты практически не работают. Этот сорбент рециклируемый. То есть сорбент до 30 рециклов проходит", - прокомментировал координатор группы научного волонтерского отряда Антон Догуев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 14 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Антон Догуев Керченский пролив Краснодарский край
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