Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном
Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Участки пляжа на побережье Анапы, где не фиксируются новые выбросы мазута на берег, освободят от защитного вала, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале в воскресенье.
Отмечается, что ситуацию анализировали в течение второй половины марта, фиксируя каждый случай новых выбросов фракций мазута на берег. Убирать защитный вал начали в тех местах, где выбросов не было более двух недель, в частности, в районе Бугазской косы.
"Снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж", - приводятся в сообщении слова первого замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослава Городецкого.
Также продолжается "деликатная" очистка пляжа, уточнил он.
Как добавил Городецкий, "учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем".
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.