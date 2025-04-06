Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Участки пляжа на побережье Анапы, где не фиксируются новые выбросы мазута на берег, освободят от защитного вала, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале в воскресенье.

Отмечается, что ситуацию анализировали в течение второй половины марта, фиксируя каждый случай новых выбросов фракций мазута на берег. Убирать защитный вал начали в тех местах, где выбросов не было более двух недель, в частности, в районе Бугазской косы.

"Снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж", - приводятся в сообщении слова первого замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослава Городецкого.

Также продолжается "деликатная" очистка пляжа, уточнил он.

Как добавил Городецкий, "учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем".