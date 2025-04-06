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Защитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезоном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Участки пляжа на побережье Анапы, где не фиксируются новые выбросы мазута на берег, освободят от защитного вала, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале в воскресенье.

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Отмечается, что ситуацию анализировали в течение второй половины марта, фиксируя каждый случай новых выбросов фракций мазута на берег. Убирать защитный вал начали в тех местах, где выбросов не было более двух недель, в частности, в районе Бугазской косы.

"Снимается защитная сетка, вал пропускается через машину, просеивается и очищенный песок возвращается на пляж", - приводятся в сообщении слова первого замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослава Городецкого.

Также продолжается "деликатная" очистка пляжа, уточнил он.

Как добавил Городецкий, "учитывая климатические особенности Анапы, когда до середины мая еще возможен достаточно сильный шторм, в центре, на основных пляжах валы сохраняем".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 06 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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