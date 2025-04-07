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Аэропорт Сочи возобновил работу после непогоды

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова возобновил работу в штатном режиме после непогоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Аэропорт Сочи с 7 августа начал работать в штатном режиме. Все авиарейсы, отправленные на запасные аэродромы, благополучно приземлились", - сказал сотрудник пресс-службы.

Расписание вылетов и прилетов продолжает восстанавливаться: "Возможна корректировка расписания у некоторых перевозчиков из-за смещения времени вылетов и прилетов".

"По сообщению синоптиков, утром и днем 7 апреля на территории Сочи и федеральной территории "Сириус" ожидается волнение моря 3 балла с высотой волн 1 метр. В горном кластере на отметках выше 1 тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность", - отмечает пресс-служба городской администрации.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Сочи Андрей Прошунин
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