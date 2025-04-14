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Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отказал бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику в требовании признать незаконным временное ограничение на его выезд из России, введенное в рамках исполнительного производства.

"В иске отказать полностью", - сказано в решении суда в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 4 марта. Каменщик требовал признать незаконным постановление судебного пристава от 21 февраля, а также обязать пристава вынести постановление об отмене ограничения на выезд.

Арбитражный суд Московской области назначил на 14 мая основное заседание по иску Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово". Надзорный орган требует взыскать в доход государства 100% долей ООО, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов России. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" (URAL), Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек.

Дмитрий Каменщик Домодедово Генпрокуратура
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