Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Дело по иску Генпрокуратуры РФ к группе "Домодедово" и ее бенефициарам будет рассматриваться Арбитражным судом Московской области в закрытом режиме, заявил судья Александр Шиляев на предварительном заседании по делу в пятницу.

"Суд считает возможным удовлетворить ходатайство (истца - ИФ) и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании", - сказал он.

Представитель истца ходатайствовал о закрытом рассмотрении дела "в силу тех обстоятельств, что материалы содержат сведения о системе антитеррористической защищенности аэропорта Домодедово, состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла".

"Представлены документы финансовой разведки о схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу, предпринимаемых ответчиками мер по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны, раскрываются материалы уголовных дел, возбужденных по факту хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы, и нарушения законодательства о противодействии терроризму. Содержится иная критическая информация, уважаемый суд, которая может быть использована ответчиком против общества и государства", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Представители "Домодедово" просили суд отказать истцу в удовлетворении данного ходатайства. В материалах дела нет коммерческой тайны, в частности, аргументировали они. Кроме того, истец заранее не раскрывал доводы ходатайства, чтобы была возможность "предметно подготовиться".

"В выступлении уважаемого оппонента прозвучало, что материалы дела содержат некие сведения, которые составляют интерес Российской Федерации в сфере обороны и безопасности страны. При этом это голословное утверждение, поскольку никаких сведений, которые охраняются именно государственной тайной и обеспечены режимом государственной тайны, в материалах дела не представлены. Мы также заранее хотим обратить внимание, что в материалах дела нет коммерческой тайны", - заявил представитель ответчика.

Кроме того, по его словам, истец заранее не раскрывал доводы ходатайства, чтобы была возможность "предметно подготовиться".

"Нам прокуратура не раскрывала свое ходатайство, и мы считаем правильным просить вас, уважаемый суд, не рассматривать это ходатайство в текущем заседании, а отложить предварительное судебное заседание, в том числе по этой причине, поскольку мы должны иметь право изучить непосредственно доводы Генпрокуратуры, изучить материалы (...) Просим оставить его открытым и рассмотреть его на следующем предварительном судебном заседании", - сказал представитель "Домодедово".

"Пресса и общество узнали о содержании этого иска раньше даже, чем мы (...) И там в этом иске сделаны очень громкие заявление о том, что (Дмитрий - ИФ) Каменщик, (Валерий - ИФ) Коган являются иностранными гражданами: один гражданин Израиля, другой гражданин или там резидент ОАЭ или Турции. Ну, во-первых, это неправда, а во-вторых, я считаю, что общество, ну, посредством прессы, должно узнать правду. И может оно это сделать из этого судебного заседания", - также отметил представитель ответчика.

В конце января суд принял к производству иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее бенефициарам. Надзорный орган требует взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет группой, а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждается в иске, бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

Суд также принял ряд обеспечительных мер по иску, в том числе обязал операционные компании "Домодедово" предоставить доступ представителям Росавиации и ФКП "Аэропорты Севера" к их деятельности, а также к финансовой и технической документации "для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан".

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о допэмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества. Наложен арест на имущество группы (за исключением средств для расчета с поставщиками, выплаты кредитов, налогов и штрафов, а также зарплат работникам) и на все принадлежащие группе ценные бумаги и доли в юрлицах, в том числе находящиеся на брокерских счетах.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2024 года пассажиропоток "Домодедово" составил 14,4 млн человек, что на 23% меньше, чем годом ранее.