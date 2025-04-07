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Путин и Лукашенко обсудили будущие двусторонние контакты и учение "Запад-2025"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в понедельник по телефону предстоящие встречи, учение "Запад-2025", а также задержание на границе Белоруссии крупной партии взрывчатки, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. Ее накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Установлено, что это сильнейшее взрывчатое вещество, малое количество которого может привести к серьезнейшим последствиям", - проинформировали в пресс-службе главы государства.

Путин, по информации пресс-службы, попросил передать благодарность и, насколько возможно, поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.

"Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.

Также в разговоре Лукашенко и Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025" и "кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия
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