Поиск

Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов.

Закон предусматривает возвращение заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия такой лицензии, если соискатель лицензии является иностранным агентом, а также запрет на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закон расширяет перечень лиц, которые должны сопровождать производимые или распространяемые ими материалы указанием на статус иностранного агента.

В РоссииКабмин РФ поддержал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентовКабмин РФ поддержал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентовЧитать подробнее

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что нельзя "позволять, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества".

Глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял журналистам, что в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Пискарев также сообщил, что в реестре Минюста РФ находятся более 50 организаций-иноагентов, которые, по его словам, "активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Этот же закон вводит запрет включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО.

Кроме того, закон запрещает иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций.

Пискарев пояснил журналистам, что, в частности, "речь идет, например, о корпорациях, связанных с космической деятельностью ("Роскосмос"), развитием атомной энергетики ("Росатом"), содействием, разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции ("Ростех"), развитием и модернизацией экономики ("ВЭБ. РФ")".

"Госкорпорации выполняют стратегические планы Российской Федерации, в том числе по обеспечению целей специальной военной операции, и участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны", - добавил глава комитета.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Он инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его авторами стали представители всех фракций, а также главы комитетов ГД по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Василий Пискарев Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума "реанимирует" законопроект о ликвидации микродолей в жилье

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

Закон о возможности заочно судить релокантов принят во II и III чтении

МИД РФ отметил, что договор с Ираном не предусматривает военного союза и оказания военной помощи

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

РЖД увеличат глубину бронирования билетов на туристические поезда до 180 суток

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле исключают обсуждение мирного договора с Японией на фоне недружественных шагов Токио

В Кремле поддержали идею прямых переговоров между США и Ираном

Представители Роскосмоса и NASA обсудили сотрудничество после завершения проекта МКС

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,173 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,173 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6144 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });