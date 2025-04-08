Принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов.

Закон предусматривает возвращение заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия такой лицензии, если соискатель лицензии является иностранным агентом, а также запрет на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закон расширяет перечень лиц, которые должны сопровождать производимые или распространяемые ими материалы указанием на статус иностранного агента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее высказал мнение, что нельзя "позволять, чтобы лица, находящиеся под иностранным влиянием, занимались продвижением западных псевдоценностей и идеологии, направленной на разрушение российского государства и общества".

Глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев ранее заявлял журналистам, что в результате принятия таких мер иноагенты не смогут "проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения". "Такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса", - подчеркнул депутат.

Пискарев также сообщил, что в реестре Минюста РФ находятся более 50 организаций-иноагентов, которые, по его словам, "активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше".

Этот же закон вводит запрет включать организации-иноагенты в реестр социально ориентированных НКО.

Кроме того, закон запрещает иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций.

Пискарев пояснил журналистам, что, в частности, "речь идет, например, о корпорациях, связанных с космической деятельностью ("Роскосмос"), развитием атомной энергетики ("Росатом"), содействием, разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции ("Ростех"), развитием и модернизацией экономики ("ВЭБ. РФ")".

"Госкорпорации выполняют стратегические планы Российской Федерации, в том числе по обеспечению целей специальной военной операции, и участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны", - добавил глава комитета.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Он инициирован комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. Его авторами стали представители всех фракций, а также главы комитетов ГД по просвещению, по науке и высшему образованию и по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.