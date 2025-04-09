Украинские беспилотники уничтожены в девяти районах Ростовской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В девяти районах Ростовской области уничтожены дроны ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку. С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Повреждения выявлены в доме и гараже в Зернограде, также повреждена крыша дома в Донецке Ростовской области. Пострадавших нет.