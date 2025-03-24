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Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

Актер Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО
Михаил Ефремов во время рассмотрения прошения о его УДО в Алексеевском районном суде
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Алексеевка за смертельное ДТП, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд принял постановление об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Ефремова", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в январе 2023 года Ефремов заявлял ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами, от которого впоследствии отказался.

В 2021 году он был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Хроника 08 июня 2020 года – 24 марта 2025 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Белгородская область Москва
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