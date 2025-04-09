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Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году

Власти намерены сократить уровень бедности населения России ниже 5% к 2036 году
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах сократить уровень бедности в стране ниже 5% к 2036 году, для чего потребуются более точечные меры поддержки.

Выступая на расширенной коллегии Минтруда в среду, Голикова напомнила, что в настоящее время удалось снизить уровень бедности до минимального с начала 2000-х годов показателя - 7,2% по итогам прошлого года.

"Дальнейшее снижение этого показателя, а к 2030 году по поручению главы государства его нужно снизить ниже 7%, а к 2036 году - ниже 5%, потребует от нас очень адресной, выверенной и комплексной работы. Чем ниже мы должны снижать этот показатель, тем вывереннее должны становится наши меры и тем более точечными они должны быть", - сказала Голикова.

Она отметила, что акцент в этой работе будет сделан на рост доходов многодетных семей, и первый шаг в этом направлении - внедрение семейной налоговой выплаты для родителей двоих и более детей с 2026 года.

Голикова сообщила, что президентом поставлена задача не только снизить уровень бедности, но и сократить разрыв в неравенстве доходов населения. Она уточнила, что коэффициент Джинни (показатель, который демонстрирует степень неравномерности распределения доходов среди населения) должен снизиться, "особенно по первой и второй децильным группам, которые характеризуют благополучие и благосостояние семей, которые имеют наименьший объем доходов", то есть по 20% населения с самыми низкими доходами.

Ключевая роль в снижении бедности принадлежит трудовым доходам, отметила Голикова. "И здесь 2024 год с учётом развития экономики продемонстрировал достаточно серьезные показатели по повышению реальных доходов населения. Реальные доходы населения, это тоже предварительные данные, выросли на 8,4%", - сказала она.

Вице-премьер привела предварительные данные Росстата по росту реальных денежных доходов в 2024 году, в которых лидируют Калмыкия, Адыгея, Орловская, Смоленская и Челябинская области. "Это хорошие достижения, но, безусловно, есть ещё к чему стремиться", - сказала Голикова.

Татьяна Голикова Минтруд РФ
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